Киев, , 16:46 — REGNUM В ходе визита польской делегации на Украину 12 октября президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский в совместной декларации призвали положить конец «незаконной оккупации» Крыма и «агрессии» в Донбассе. Они также подчеркнули «право граждан всех стран решать свое будущее в результате демократических выборов». Об этом сообщает Dziennik.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Мы подчеркиваем уважение Польшей и Украиной международного права и основополагающих принципов международных отношений. Призываем положить конец незаконной оккупации Автономной Республики Крым и продолжающейся агрессии на Донбассе», — заявили лидеры Польши и Украины.

При этом польская сторона выразила готовность сотрудничать с Киевом на международной арене по «освобождению Крыма». Стороны также заявили, что будут совместными усилиями отстаивать право всех народов выбирать власть на честных выборах.

Президенты Польши и Украины также осудили «акты вандализма против польских культурных памятников и мемориалов на Украине, а также против украинских культурных памятников и мемориалов в Польше».

Как передавало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как на Украине произошел госпереворот. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.