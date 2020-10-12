Москва, , 18:30 — REGNUM Взаимное прекращение огня Армении и Азербайджана на территории Нагорного Карабаха вызвало одобрительную реакцию со стороны интернет-пользователей. Своё мнение граждане выразили 12 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Подавляющее число комментаторов выразили однозначную поддержку намерения сторон конфликта остановить военные действия. Граждане указали на то, что в данном конфликте выгодополучателем может быть только третья сторона, которая наживается на боли и страдании народов двух республик.

«Очень переживали все за людей из Азербайджана и за людей из Армении. Хорошо, что у них нашлись слова для начала прекращения огня, и они смогли договориться, несмотря на горячие головы и темперамент. А это свидетельство ума и мудрости. Если и дальше так пойдет, то вполне дружно они заживут, а сегодняшнюю войну будут вспоминать вместе со скорбью и общей болью о погибших. В войне воюющие стороны никогда не выигрывают. Выигрывают только третьи стороны, которые на этой войне наживаются и от этого выигрывают, ничего не потеряв. Стороны воюющие только всё теряют и теряют, а взамен ничего не получают, кроме боли и разочарования», — пишет Таня И.

Другие заявили, что данный шаг является одним из первых в сложнейшей дипломатической миссии Российской Федерации по настоящему примирению двух враждующих братских государств. Пользователи выражают надежду, что стороны конфликта учтут важность достигнутого соглашения и не сорвутся вновь в кровопролитные действия.

«Очень сложная дипломатическая миссия, но она только началась! На самом деле России успешный результат этой миссии нужен для сохранения своей роли в регионе не меньше воюющих сторон. Азербайджан в очередной раз продемонстрировал свою добрую волю в этом вопросе и нежелание крови. Это нужно ценить. Нужно понимать, для Армении нет другого выхода решить этот вопрос миром, как воспользоваться этим дипломатическим шансом. Надеюсь они воспользуются, и ситуация будет решаться миром», — написал пользователь Игорь.

Часть граждан отметила, что считает необходимым для России отстаивать в данном конфликте только собственные интересы. Имеется в виду, что цель России — достигнуть лояльности со стороны обеих республик и не участвовать на какой-либо стороне в вооружённом конфликте.

«Россия в этой ситуации должна только помочь в переговорах для защиты локальных интересов населения Армении и Азербайджана. Нам нужны лояльные соседи. Но лезть в драку или слать гуманитарную помощь не надо. Сами справятся. У России есть свои граждане, и им не интересно разнимать или кормить дерущихся соседей», — поделился мнением Михаил.

Нашлись и те, кто призвал не останавливаться на достигнутых результатах. Граждане предлагают удивить тех, кто был интересантом кровопролитного противостояния, и создать Армении и Азербайджану общие производственные и экономические связи.

«Сделайте на спорной территории свободную экономическую зону или назло США, т.к. не без их участия был спровоцирован данный конфликт. Создайте совместное армяно-азербайджанское предприятие по розливу коньяка. Удивите весь мир возможностью решать вопросы миром», — пишет Николай.

Напомним, 10 октября стало известно о достигнутом соглашении о перемирии на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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