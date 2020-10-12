Анкара, , 16:33 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Армения должна уйти с «оккупированных территорий», сообщает 12 октября пресс-служба военного ведомства Турции.

Хулуси Акар Msb.gov.tr

При этом Турция подчеркивает, что считает происходящие события «нападением Армении на Азербайджан».

Отмечено, что, кроме конфликта в Нагорном Карабахе, обсуждались также сирийский Идлиб и ситуация в Ливии.

«Наш министр в ходе телефонных переговоров с российским коллегой обсудил с ним нападение Армении на Азербайджан, ситуацию в сирийском Идлибе, Ливии и обменялся мнениями по вопросам безопасности. Акар передал Шойгу, что Армения должна прекратить нападения на мирные населенные пункты и уйти с оккупированных территорий», — указано в сообщении турецкого военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе боевые действия начались 27 сентября. В Москву 9 октября по предложению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, где вместе с главой МИД России они более 10 часов вели консультации о перемирии. В итоге Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября, обмене пленными и телами погибших, а также о последующем дополнительном согласовании деталей перемирия.

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