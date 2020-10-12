Бишкек, , 16:30 — REGNUM Материальный ущерб от беспорядков в Бишкеке оценивается в $214 тыс., или 17 млн сомов, сообщили 12 октября в мэрии киргизской столицы.

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По словам мэра Бишкека Азиза Суракматова, структурные и территориальные подразделения города переведены на усиленный режим работы.

Ранее в мэрии назвали количество техники, которая была повреждена во время протестов в столице Киргизии.

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