Париж, , 16:21 — REGNUM В Париже осудили продолжающиеся боевые действия в Нагорном Карабахе, сообщили 12 декабря в пресс-службе французского МИД.

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Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Франция, отмечает внешнеполитическое ведомство, осуждает «продолжение насилия» в Нагорном Карабахе. Париж призвал армии, воюющие в Закавказье, остановиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гуманитарное перемирие, формально начавшее действовать с полудня 10 октября 2020 г., было нарушено через несколько часов. Боевые действия продолжаются.

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