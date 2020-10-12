Бишкек, , 16:13 — REGNUM Протестующие в Бишкеке за время беспорядков повредили более трёх десятков единиц автомобильной техники, сообщили 12 октября в администрации киргизской столицы.

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Уточняется, что во время беспорядков пострадали 16 автомобилей правоохранительных органов, 13 автобусов, семь машин скорой помощи.

Кроме того, во время протестов на площади Ала-Тоо вынуто 65 квадратных метров гранитной плиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бишкеке, который захлестнули беспорядки, начавшиеся после парламентских выборов, продолжает действовать комендантский час — с 22:00 до 05:00 (время местное).

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