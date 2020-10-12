Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Разместить в Грузии военные базы США и ядерное оружие призвал лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили. Данное видеообращение 12 октября было размещено на странице политика в соцсети в Facebook.

Американская бронетехника прибывает в Грузию Mod.gov.ge

«В Грузии необходимо немедленно открыть военные и военно-морские базы США и развернуть ядерно-космическое оружие», — заявил Нателашвили.

По его мнению, данная мера необходима, чтобы Грузия сохранила свой суверенитет. Как заявил политик, после создания военных баз в страну якобы начнут приходить иностранные инвесторы. Кроме того, это, по мнению Нателашвили, будет «огромной потерей» для России.

Напомним, в Грузии 31 октября должны состояться выборы в парламент. «Лейбористская партия», по данным рейтинговых агентств, может набрать до 3% голосов, и её члены могут пройти в законодательный орган страны.

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