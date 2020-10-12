Джакарта, , 16:09 — REGNUM В столице Индонезии полиция направила тысячи дополнительных сотрудников для обеспечения безопасности во время демонстраций, сообщает CNN Indonesia.

В национальной полиции Индонезии заявили, что общая численность полицейских в Джакарте составляет 7 500 человек.

Сотрудники полиции напомнили о ситуации с безопасностью и общественным порядком после серии протестов, закончившихся столкновениями 6−9 октября 2020 года.

Во время демонстрации национальная полиция сообщила, что по всей Индонезии полицией было арестовано 5918 человек. Аресты были произведены по подозрению в организации массовых беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что государство вошло в список стран, которые способны справиться с пандемией.

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