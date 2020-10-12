Киев, , 16:09 — REGNUM Украина заинтересована в присоединении к платформе «Триморье». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 12 октября во время брифинга по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Он выразил надежду, что Дуда поддержит Украину в этом стремлении.

«Мы обсудили «Инициативу трёх морей», а главное — предметную заинтересованность Украины присоединиться к этой важной для нас инициативе. Я надеюсь на поддержку господина Дуды как одного из инициаторов такой важной платформы диалога», — рассказал он.

Неформальная платформа «Триморье» объединяет 12 стран Центральной и Южной Европы. Первый саммит членов объединения состоялся в 2016 году. Украина была на него приглашена, однако не отправила туда делегатов. Второй саммит прошёл в 2017 году, его посетил президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что некие «недруги» мечтают рассорить Украину и Польшу, но у них ничего не получится.

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