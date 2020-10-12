Сеул, , 21:58 — REGNUM Основанные на искусственном интеллекте (ИИ) услуги, предлагаемые крупными веб-порталами, в настоящее время являются предметом споров по поводу справедливости. Об этом сегодня сообщает южнокорейский портал Korea Bizwire

Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи наложила на Naver Corp., крупнейшую поисковую систему страны, штраф в размере 26,7 млрд вон ($22,9 млн) за манипулирование алгоритмами поиска видео с целью получения прибыли.

Южнокорейский интернет-гигант Kakao Corp. также столкнулся с обвинениями в том, что приложение для вызова такси Kakao T отдает приоритет такси, принадлежащим компании или её филиалам при распределении входящих вызовов.

Когда возникают такие разногласия, эти компании заявляют, что это просто результат решений ИИ, в которые человеческое намерение не может вмешиваться.

Эксперты, с другой стороны, утверждают, что используемые в настоящее время алгоритмы искусственного интеллекта далеки от технологической независимости от человеческих стереотипов или пристрастий, поскольку они созданы людьми, а данные, используемые для машинного обучения, могут быть предвзятыми.

«К огда мы предполагаем, что ИИ учится на множестве резюме, чтобы найти подходящего человека для определенной работы, и оказывается, что большинство резюме подаются кандидатами-мужчинами, ИИ может непреднамеренно предположить, что мужчины больше подходят для этой должности , — заявил профессор Юн Чон Ён из Университета Кукмин.

« ИИ может учиться только на общедоступных данных, которые в большинстве своем предвзяты, а люди несут ответственность за разработку алгоритмов ИИ, что делает неизбежным отражение наших предвзятых мыслей в ИИ », — сказал Чон Чан Бэ, председатель правления Корейской ассоциации этики искусственного интеллекта.

В Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве, которые являются лидерами в мире ИИ, алгоритмы ИИ широко используются как в государственном, так и в частном секторах, но их использование чаще всего выливается в социальные споры.

Эксперты призывают Южную Корею участвовать в интенсивных дебатах о справедливости ИИ и других связанных с этим этических проблемах.