Бишкек, , 15:57 — REGNUM Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сможет «путём мирного диалога» стабилизировать ситуацию в республике и добиться в стабильности в стране. Такую уверенность выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своём послании киргизскому лидеру.

«Европейский союз признаёт президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова единственным конституционным авторитетом, а также легитимным институтом в стране, — подчеркивается в обращении , текст которого опубликован на сайте глава Киргизии 12 октября. — ЕС полагается на его лидерство, а также на то, что стабильность в Киргизии будет достигнута путем мирного диалога».

В послании отмечено, что Европейский союз верит, что у президента страны «имеется достаточное количество сил и механизмов для урегулирования сложившейся ситуации».

«ЕС выражает надежду на то, что при поддержке всех политических сил, сильного гражданского общества и молодежи президенту Сооронбаю Жээнбекову удастся вывести страну из кризиса», — говорится в обращении.

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам в своём послании отметил, что Европейский союз «остается искренним другом и надёжным партнером» Киргизии, а также выразил готовность рассмотреть возможность оказания помощи, в том числе в проведении повторных парламентских выборов в Киргизии.

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Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Киргизии, которые переросли в массовые беспорядки, охватили страну после парламентских выборов, прошедших в стране 4 октября. Избирательный барьер удалось преодолеть только четырём партиям из 16-ти. Тысячи граждан, не согласных с поражением поддержанных ими политических объединений, вышли на улицы Бишкека.

Добавим, что 12 октября президент республики Сооронбай Жээнбеков повторно объявил режим ЧП в Бишкеке.