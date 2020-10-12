Приштина, , 16:25 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры самопровозглашенного Косово Мелиза Харадинай-Стубла и депутат парламента Греции Андреас Патсис 12 октября встретились, чтобы обсудить перспективы дальнейшего углубления сотрудничества. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Здание парламента Греции A.Savin

Журналисты отмечают, что стороны высказали готовность к углублению двусторонних отношений по линии межпарламентской дипломатии и экономического сотрудничества.

Стороны выказали готовность и волю к созданию межпарламентской группы дружбы.

Несмотря на то, что Греция не признает независимости Косово, 9 октября министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл в Косово, где лично побеседовал с первыми лицами — премьер-министром, главой МИД и спикером парламента. Представители Косово заявили, что «хорошо понимают» позицию Греции по непризнанию края, которая не помешала Греции заявить о поддержке евроатлантической интеграции Косово.

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