Приштина, 12 октября 2020, 16:25 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры самопровозглашенного Косово Мелиза Харадинай-Стубла и депутат парламента Греции Андреас Патсис 12 октября встретились, чтобы обсудить перспективы дальнейшего углубления сотрудничества. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Журналисты отмечают, что стороны высказали готовность к углублению двусторонних отношений по линии межпарламентской дипломатии и экономического сотрудничества.
Стороны выказали готовность и волю к созданию межпарламентской группы дружбы.
Несмотря на то, что Греция не признает независимости Косово, 9 октября министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл в Косово, где лично побеседовал с первыми лицами — премьер-министром, главой МИД и спикером парламента. Представители Косово заявили, что «хорошо понимают» позицию Греции по непризнанию края, которая не помешала Греции заявить о поддержке евроатлантической интеграции Косово.
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