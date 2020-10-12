Баку, , 15:56 — REGNUM Сообщения минобороны Армении о сбитом подразделениями ПВО армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) штурмовике Су-25 ВВС Азербайджана не соответствуют действительности. Об этом 12 октября сообщил глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы на своей странице в соцсети Facebook.

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«Сообщение министерства обороны Армении о якобы очередном «сбитом» азербайджанском штурмовике Су-25 является наглым враньем от безысходности», — говорится в сообщении Даргяхлы.

Также он уточнил, что боевая авиация не применяется Азербайджаном, и ВС республики полностью придерживаются требования гуманитарного перемирия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана был сбит подразделениями ПВО армии обороны НКР на северо-восточном направлении линии обострившегося конфликта.

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