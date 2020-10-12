Киев, , 15:54 — REGNUM Существует три способа, с помощью которых Украина может получить вакцину от COVID-19. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью «Интерфакс—Украина».

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По его словам, Украина может произвести вакцину на своих мощностях. Чиновник не уточнил, кто даст Украине формулу препарата.

«Второй вариант — если мы говорим даже о вакцине для государств — членов ЕС, в первую очередь, то есть возможность… при наличии избытка вакцины…, говорить о продаже её третьим странам, в частности Украине», — сообщил он.

Жовква также добавил, что третий вариант — если Украина присоединится к закупкам вакцины другими странами.

«Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что к тому времени, когда вакцина уже будет произведена, опробована и поставлена на производство, Украина точно не будет пасти задних в получении этой вакцины», — подытожил он.

В свою очередь депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отреагировал на слова своего коллеги Александра Качуры, который предложил закупить вакцину в России.

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«Нужно обращать внимание на вакцину, которая есть в массовом производстве, прошла сертификацию и признана сертификационными органами в странах с жёсткой сертификационной политикой. Россия не относится к таким странам, к ним относятся США, Европейский союз, Япония, Швейцария», — рассказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ заканчивается третий этап тестирования российской вакцины от коронавируса, при этом Украина не обращалась с просьбой продать ей российский препарат.

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