Киев, 12 октября 2020, 15:54 — REGNUM Существует три способа, с помощью которых Украина может получить вакцину от COVID-19. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью «Интерфакс—Украина».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»
По его словам, Украина может произвести вакцину на своих мощностях. Чиновник не уточнил, кто даст Украине формулу препарата.
Жовква также добавил, что третий вариант — если Украина присоединится к закупкам вакцины другими странами.
В свою очередь депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отреагировал на слова своего коллеги Александра Качуры, который предложил закупить вакцину в России.
Читайте также: Депутат «Слуги народа»: Украина обязана купить российск ую вакцину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ заканчивается третий этап тестирования российской вакцины от коронавируса, при этом Украина не обращалась с просьбой продать ей российский препарат.
Читайте также: Украина не просила у России вакцину от коронавируса — Песков