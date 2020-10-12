Москва, 12 октября 2020, 15:49 — REGNUM Гражданин Узбекистана, обвиняемый в убийстве на территории Турции, выдан этому государству российской стороной. Об этом сообщает 12 октября пресс-служба Генпрокуратуры России.
В ведомстве уточнили, что в апреле 2016 года в Стамбуле обвиняемый совершил умышленное убийство. При этом он действовал по предварительному сговору с другими лицами.
Затем мужчина скрылся, турецкие власти объявили его в розыск. Обнаружили предполагаемого преступника в России. Генпрокуратура Турции направила российским коллегам запрос о выдаче мужчины для уголовного процесса.
Россия не могла отправить обвиняемого в Турцию из-за пандемии коронавируса, однако теперь это произошло.
«В сопровождении турецкого конвоя при соблюдении всех мер безопасности обвиняемый доставлен в Турцию», — отметили в Генпрокуратуре РФ.