Москва, , 15:49 — REGNUM Гражданин Узбекистана, обвиняемый в убийстве на территории Турции, выдан этому государству российской стороной. Об этом сообщает 12 октября пресс-служба Генпрокуратуры России.

В ведомстве уточнили, что в апреле 2016 года в Стамбуле обвиняемый совершил умышленное убийство. При этом он действовал по предварительному сговору с другими лицами.

Затем мужчина скрылся, турецкие власти объявили его в розыск. Обнаружили предполагаемого преступника в России. Генпрокуратура Турции направила российским коллегам запрос о выдаче мужчины для уголовного процесса.

Россия не могла отправить обвиняемого в Турцию из-за пандемии коронавируса, однако теперь это произошло.

«В сопровождении турецкого конвоя при соблюдении всех мер безопасности обвиняемый доставлен в Турцию», — отметили в Генпрокуратуре РФ.