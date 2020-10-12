Джакарта, , 15:41 — REGNUM Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что государство вошло в список стран, которые способны справиться с пандемией, сообщает Kompas.

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Фактически Индонезия входит в первую пятерку стран, способных уравновесить две проблемы.

«В Индонезии относительно более низкий экономический спад по сравнению с другими странами. Мы входим в пятерку стран, которые в равной степени могут справиться с эпидемией и сокращением экономического спада», — заявил Аирлангга Хартарто.

В будущем правительство Индонезии сосредоточит свои усилия на закупке вакцины против коронавируса для внутренних нужд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии около тысячи сотрудников полиции прошли экспресс-тест на антиген к COVID-19 после массовых демонстраций рабочих и студентов.

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