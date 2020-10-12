Минск, , 15:40 — REGNUM «Евросоюз сократит двустороннее сотрудничество с центральным правительством Белоруссии и увеличит поддержку белорусского народа и гражданского общества», — сказано в постановлении, принятом по итогам состоявшегося 12 октября заседания глав МИД интеграционного объединения.

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В документе нет уточнений, каким именно негосударственным субъектам, в какие сроки и в каких объёмах будет оказана «поддержка» Евросоюза. Однако отмечено, что ЕС уже «в срочном порядке предоставил дополнительные финансовые ресурсы жертвам насилия, организациям гражданского общества и независимым СМИ».

В постановлении сообщается также о готовности оказать Белоруссии помощь политическую, а также «разнообразными инструментами, включая комплексный план экономической поддержки». Таковая будет оказана при условии, если в постсоветской республике будет зафиксирован «переход к демократии». В документе уточняется — «при условии соблюдения властями страны принципов демократии, верховенства закона и прав человека, в том числе прекращении репрессий и злоупотреблений». Размеры, сроки и механизмы помощи не уточняются.

Пока же СМИД ЕС одобрил включение Александра Лукашенко в «чёрный список», заявленный 2 октября и включавший в себя 40 белорусских чиновников, силовиков и пропагандистов. Евросоюз с подачи прозападной оппозиции в Белоруссии считает их ответственными за фальсификацию президентских выборов 2020 года и политические репрессии, которые приобрели массовый характер после августовского голосования.

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«Совет заявляет о готовности ЕС принять дальнейшие ограничительные меры в отношении предприятий и высокопоставленных должностных лиц, в том числе Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится», — предупредили европейские дипломаты.

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«Совет вновь повторяет, что президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, у Александра Лукашенко отсутствует какая-либо демократическая легитимность, — сказано в документе СМИД ЕС. — Совет вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и независимости Белоруссии, подчёркивает демократическое право белорусского народа избирать своего президента путём новых, свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства».