Баку, , 15:52 — REGNUM Договоренности, которые были достигнуты на встрече глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе, в полной мере соответствуют азербайджанским интересам. Об этом 12 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Принятый в Москве документ полностью отвечает нашим интересам. Потому что он, в первую очередь, предусматривает обмен телами погибших и пленными, чего азербайджанская сторона хотела с самого начала, а Армения возражала», — сказал он.

Также Алиев указал, что в этом документе есть важные политические моменты, включая пункт о восстановлении субстантивных переговоров на основе базовых принципов урегулирования, и последние «предусматривают освобождение оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденно перемещенных лиц в места прежнего проживания, а также указана неизменность формата переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан привержен режиму прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, однако Армения нарушила перемирие обстрелом города Гянджи.