Приштина, , 15:37 — REGNUM В понедельник, 12 октября, парламент самопровозглашенного Косово по требованию 61 депутата собрался на чрезвычайное заседание для рассмотрения законопроекта об экономическом восстановлении. Законопроект был принципиально одобрен 64 депутатами — это первая стадия принятия закона, после этого законопроект будет отправлен на доработку.

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Как сообщает албанское новостное агентство, в поддержку законопроекта выступили как представители правящей коалиции — депутаты из Демократической лиги Косово, Альянса за будущее Косово и политической организации косовских сербов «Сербский список», но и спикер парламента Косово Вьоса Османи и депутат Хаджи Авдюли, как правило не поддерживающие никакие инициативы правительства.

Также в поддержку законопроекту выступили глава Альянса за новое Косово Бехджет Пацолли и депутат от этой же партии Мирлинда Сопи Красничи.

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Законопроект «чрезвычайной важности» будет регулировать вопросы восстановления экономики Косово после и в период пандемии COVID-19, в том числе распределение социальной помощи. Несмотря на то, что данный законопроект стал краеугольным камнем правительственной программы кабинета Авдуллы Хоти, долгое время его ратификации добиться не удавалось, что дало оппозиции повод заявить о недееспособности правительства.

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