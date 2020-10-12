Киев, 12 октября 2020, 15:28 — REGNUM В октябре 2020 года Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью «Интерфакс—Украина».
По его словам, диалог между Украиной и МВФ всё ещё продолжается.
Чиновник добавил, что после решения последних вопросов с МВФ, Украина дополнительно получит €600 млн от Евросоюза.
Напомним, ранее правительство Украины предложило Верховной раде отменить государственное регулирование цен на услуги ЖКХ. Это предложение поступило в рамках выполнения обязательств Украины перед МВФ.
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