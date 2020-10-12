Киев, , 15:28 — REGNUM В октябре 2020 года Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью «Интерфакс—Украина».

По его словам, диалог между Украиной и МВФ всё ещё продолжается.

«Думаю, что в короткие сроки мы будем рассчитывать на выделение первого транша макрофинансовой помощи. По моему мнению, мы можем точно говорить об октябре», — рассказал он.

Чиновник добавил, что после решения последних вопросов с МВФ, Украина дополнительно получит €600 млн от Евросоюза.

«Когда последние вопросы, которые считаю более техническими, будут сняты, то ЕС нас чётко заверил, что первый транш будет предоставлен», — добавил Жовква.

Напомним, ранее правительство Украины предложило Верховной раде отменить государственное регулирование цен на услуги ЖКХ. Это предложение поступило в рамках выполнения обязательств Украины перед МВФ.

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