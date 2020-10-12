Тбилиси, , 15:21 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, позиционируя себя во время предвыборной кампании, как единственную альтернативу председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили, помешал объединению оппозиционных партий. Данное обращение одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулавы 12 октября было размещено на сайте этой политсилы.

«Игра Иванишвили «Вот я, вот Миша» идет уже семь лет. В этом споре побеждает Бидзина, и Миша надеется, что рано или поздно власть попадет в его руки, когда Бидзина сильно надоест людям», — заявил Угулава.

По его мнению, представление политической ситуации в Грузии, как противостояние Иванишвили и Саакашвили помогает удержаться у власти «Грузинской мечте». Таким образом, как считает лидер «Европейской Грузии», экс-президент, выступая против действующей власти якобы помогает ей, а его нежелание вступать в коалицию с оппозицией на равных правах, помешало её объединению.

«В битве с монстром он (Саакашвили, прим. — ИА REGNUM), к сожалению, сам стал похож на монстра, — сказал Угулава. — Нанес удар ножом единству оппозиции в спину».

Напомним, выборы в Грузии должны состояться 31 октября. Согласно опубликованным данным исследований различных рейтинговых агентств, наиболее популярны в стране «Грузинская мечта» и партия «Единое национальное движение», которая в качестве кандидата на пост премьер-министра выдвинула Саакашвили. В поддержку «Европейской Грузии» высказываются от 3 до 5% респондентов.

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