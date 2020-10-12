Киев, , 15:18 — REGNUM Городской совет Черкасс (областной центр на Украине) отказался ужесточать карантинные ограничения по «рекомендации» Киева.

Соответствующее заявление сделал 12 октября мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Согласно подсчетам центральной власти, Черкассы попадают в условную «оранжевую» зону по коронавирусу, что предполагает введение дополнительных ограничений. Однако мэр заявил, что усиливать карантин преждевременно.

«По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить «оранжевую» зону. Ведь многие люди, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах», — сказал Бондаренко.

Также мэр подчеркнул, что несмотря на рекомендации Киева, в Черкассах пока не будут переводить школы на дистанционное обучение и ограничивать работу предприятий и учреждений.

Бондаренко отметил, что горожанам нужно соблюдать санитарные нормы, соблюдать использование средств личной гигиены, «спокойно работать и спокойно жить».

ИА REGNUM напоминает, что это не первый конфликт центральной власти Украины с горсоветом Черкасс. Ранее местные власти без согласования с 1 мая ослабили карантин для части предпринимателей, после чего полиция открыла уголовное производство в отношении мэрии. Президент Зеленский также участвовал в этом конфликте, в частности, заявил, что мэр Черкасс путает слова «децентрализация» и «автономия». насколько можно судить по открытым источникам, никаких проблем мэру областного центра открытие уголовное дела не доставило.