Москва, , 15:16 — REGNUM Вопросы контроля по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе имеют принципиальное значение. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

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«Вопросы контроля по режиму прекращения огня являются весьма важными и ключевыми. В разговорах президента Путина со своими коллегами в Баку и Ереване, которые предшествовали созыву московской встречи трёх министров, затрагивалась и тема верификации — как на земле будет контролироваться ожидаемое прекращение огня», — заявил Лавров.

В совместном заявлении, принятом в ночь на 10 октября, было указано, что вопросы разработки механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня, будут выработаны дополнительно.

«Учитывая острый характер ситуации в Нагорном Карабахе, вокруг него, учитывая остроту проблемы военнопленных, удерживаемых лиц, конечно, необходимо вернуть тела погибших родным и близким — нельзя затягивать с разработкой таких механизмов верификации. Работа такая сейчас идёт», — указал он.

Россия и Армения полностью подтвердили приверженность той договорённости, которая была здесь достигнута в ночь на 10 октября, указал Лавров.

«Там ясно сказано, что необходимо незамедлительно прекратить огонь в гуманитарных целях, обеспечить верификацию в соблюдении прекращения огня, обменяться пленными, удерживаемыми лицами, телами погибших… и приступить к возобновлению политического процесса на основе принципов урегулирования, которые были в этих рамках выработаны», — напомнил министр.