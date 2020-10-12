Минск, , 15:11 — REGNUM Необходимо «снимать с президента несвойственные вопросы». Об этом 12 октября в Минске заявил Александр Лукашенко, заслушивая в президентском дворце доклад по развитию белорусской налоговой системы.

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«Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу. Абсолютно не вмешиваясь в работу правительства (не хотелось бы мне это делать), тем не менее я хотел бы с вами обсудить вопросы совершенствования нашей налоговой системы», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Напомним, за последние годы Лукашенко неоднократно поднимал вопрос принятия новой Конституции, в которой было бы прописано сокращение полномочий президента с передачей их, в частности, совету министров. Периодически он дезавуировал свою инициативу, но в 2020 году снова вернулся к ней и создал закрытую рабочую группу, которая в тайне от граждан вырабатывает проекты нового Основного закона.

Отметим, в субботу 10 октября Лукашенко посетил СИЗО КГБ и предложил белорусским политзаключённым вступить с ним в «диалог», подготовить предложения по конституционной реформе и другим вопросам общественно-политической жизни республики. По мнению белорусских экспертов, абсурдный формат такого «диалога» — лишь отвлекающий манёвр при попытке сбить длящееся с августа протестное движение.