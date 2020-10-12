Ереван, , 15:14 — REGNUM Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана был сбит подразделениями ПВО армии обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) на северо-восточном направлении линии обострившегося конфликта. Об этом 12 октября сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, азербайджанскими ВВС под прикрытием турецких истребителей F-16 вдоль границы на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе были задействованы штурмовики Су-25.

«Средства ПВО армии обороны Арцаха (НКР) на северо-восточном направлении уничтожили одну единицу Су-25 противника», — написала в своем сообщении пресс-секретарь армянского минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана взяли под свой контроль еще ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе.