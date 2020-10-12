Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму «животных», которые снесли памятники бывшим американским лидерам Аврааму Линкольну и Теодору Рузвельту в Портленде. Соответствующее заявление Трамп опубликовал 12 октября на своей странице в Twitter.

«Засадите этих животных за решетку сейчас же», — призвал он.

«Радикальные левые знают лишь о том, как садиться на шею глупому руководству. Это Байден!» — добавил он.

Напомним, 11 октября протестующие снесли статуи бывшим американским лидерам Аврааму Линкольну и Теодору Рузвельту в Портленде в рамках Дня гнева коренных народов. Инцидент произошел накануне Дня Колумба, который во многих штатах был переименован в День коренных народов.