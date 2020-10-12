Вашингтон, 12 октября 2020, 15:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму «животных», которые снесли памятники бывшим американским лидерам Аврааму Линкольну и Теодору Рузвельту в Портленде. Соответствующее заявление Трамп опубликовал 12 октября на своей странице в Twitter.
Напомним, 11 октября протестующие снесли статуи бывшим американским лидерам Аврааму Линкольну и Теодору Рузвельту в Портленде в рамках Дня гнева коренных народов. Инцидент произошел накануне Дня Колумба, который во многих штатах был переименован в День коренных народов.