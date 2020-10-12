Москва, , 15:06 — REGNUM

Продолжением сказанного президентом должно стать восстановление во внешнеполитическом общении лидеров России непременного обращения на «вы», обращения официального и без фиктивной дружественности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 12 октября, комментируя высказывания Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» президент России заявил, что «в большой политике друзей нет».

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«Для человека, профессионально занимающегося внешней политикой, утверждение «В большой политике нет друзей» — это очевидность. Приятно узнать, что Владимир Путин думает так же. Непонятно, однако, зачем тогда в практической внешнеполитической деятельности и у нынешнего президента нашей страны, и тем более у предыдущего её президента в обиход вошёл панибратский стиль общения с иностранными лидерами по имени и на «ты». Зачем были эти все «Билл», «Джордж», «Тони», «Николя», «Ангела», «Синдзо»?.. Зачем было давать всем им возможность вещать, что они с президентом нашей страны друзья? Давать им такую возможность и получать от них в ответ пакость за пакостью?

В своё время один из моих наставников в МИДе учил меня, тогда ещё молодого мидовского сотрудника: «Запомните, Михаил Васильевич, человека, к которому он должен обращаться на «Вы», через «господин», иностранный партнёр просто не посмеет спросить или попросить о том, о чем он с легкостью поставит вопрос, если вы позволите ему называть вас по имени и на «ты».