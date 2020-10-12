Баку, , 15:03 — REGNUM Указание нанести ракетный удар по азербайджанскому городу Гянджа дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян. С таким утверждением в интервью турецкому телеканалу Haber Global выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Виновным в ракетном ударе по Гяндже является военно-политическое руководство Армении», — подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, у Баку есть «точная информация» о том, что Пашинян «сейчас переживает психологическое потрясение».

«Он находится в очень напряжённом морально-психологическом состоянии, и принимает неадекватные решения», — добавил Алиев.

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Так, по словам президента Азербайджана, военные ВС Армении несколько раз предпринимали попытки оккупировать Гадрут. Последняя попытка вторгнуться в этот населённый пункт, по представленной Алиеву информации, была предпринята этой ночью большой группой спецназа, прибывшей из Армении.

«Эта группа обезврежена. Потери Армении прошлой ночью являются жертвами политических решений, принятых Пашиняном», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве заявил, что режим перемирия в Нагорном Карабахе не соблюдается азербайджанской стороной.

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