Брюссель, , 15:12 — REGNUM Российские власти пренебрегли возможностью внести вклад в расследование происшествия с блогером Алексеем Навальным, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг 12 октября. Его выступление на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел транслировала пресс-служба совета.

«К сожалению, Россия пренебрегла использованием шанса внести вклад в расследование отравления Навального», — сказал австрийский министр.

Он подчеркнул, что речь идёт о «явном нарушении запрета использования химического оружия», и ЕС не может отставить это без реакции. Вместе с тем Евросоюзу важно действовать в отношении России по принципу: граница — при необходимости, диалог — при возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 9 октября, что Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не представили никаких официальных доказательств того, что Навального отравили боевым ядом с подачи властей РФ. Более того, Германия игнорирует запросы России, касающиеся инцидента.

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