Киев, , 15:16 — REGNUM Силы, заинтересованные в конфликте между Польшей и Украиной, потерпят поражение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой, сообщила 12 октября пресс-служба офиса президента Украины.

«Поссорить Украину и Польшу мечтает множество недругов. И всем им мы можем сказать только одно: «Не дождётесь», — сказал Зеленский.

Он выразил надежду на то, что споры между Украиной и Польшей будут сводиться к тому, в каких именно городах проводить общие зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу.

Напомним, в 2012 году Украины и Польша совместно проводили футбольный чемпионат Евро—2012.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве состоялась встреча президентов Польши и Украины. Также запланированы встречи Анджея Дуды с другими представителями руководства Украины, а также совместное участие с Зеленским в украинско-польском экономическом форуме в Одессе.

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