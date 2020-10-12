Баку, , 15:00 — REGNUM ВС Азербайджана взяли под свой контроль еще ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом 12 октября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

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«Могу сказать, что несколько населенных пунктов находятся под полным нашим контролем, просто мы пока не вошли в них, так как с военной точки зрения необходимости в этом нет», — сказал он.

Также Алиев пообещал, что через некоторое время азербайджанские власти объявят об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трёхсторонние договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, достигнутые на прошедшей неделе в Москве между Арменией и Азербайджаном, соблюдаются не в полной мере.