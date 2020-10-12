Бишкек, , 14:57 — REGNUM Участники массовых беспорядков, вспыхнувших в столице Киргизии 5 октября, угнали военный грузовик «Интернационал», принадлежавший внутренним войскам республики, передает «Kaktus.media».

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В МВД отмечают, что протестовавшие против итогов парламентских выборов киргизстанцы напали на водителя военного грузовика, отобрали машину и уехали на ней в неизвестном направлении.

Избитый митингующими водитель был госпитализирован в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии с травмами различной степени тяжести.

Факт угона зарегистрирован в едином реестре преступлений, похищенный протестующими военный грузовик американского производства объявлен в розыск.

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