Минск, , 14:57 — REGNUM Налоговый кодекс в Белоруссии хороший, но нужно принять новый кодекс, «точечно» внося изменения в положения нынешнего. Об этом 12 октября заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию белорусской налоговой системы.

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С докладом в президентский дворец явились первый зампред правительства Николай Снопков, министр финансов Юрий Селиверстов и министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Лукашенко напомнил им о давней договорённости предоставить ему на рассмотрение новый Налоговый кодекс.

«У нас относительно неплохой Налоговый кодекс, но ничего совершенного не бывает, но к этому совершенству надо постоянно двигаться», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Необходимо продолжать цифровизацию налогового законодательства, считает Лукашенко. При этом он обратил внимание на налоговую систему России, которая «подается чуть ли не самой совершенной» и представляет интерес для Белоруссии, в частности — в администрировании налогов.

«Тем более нам бесплатно это передают — программное обеспечение и прочее. Для того чтобы упростить цифровизацию и сделать прозрачными налоги, чтобы извлекаемость была близка к 100%», — отметил Лукашенко. В ходе совещания Сергей Наливайко сообщил: налоговые службы формируют около 70% доходов консолидированного бюджета, за январь-август собрали 17,7 млрд бел.руб. Он констатировал: «Плановое назначение консолидированного бюджета у нас обеспечено на 96,5%. Недобор составил Br700 млн. В основном это связано с эпидемической ситуацией в мире».

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