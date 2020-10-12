Москва, , 14:56 — REGNUM Сотрудничество России и Армении в связи с борьбой с эпидемией коронавируса проходит в наилучшем виде. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Перед лицом глобального бедствия в лице пандемии, наши страны в очередной раз демонстрируют образец братского союзнического взаимодействия. По просьбе армянских друзей мы предоставили на безвозмездной основе тест-системы, реагенты, медицинскую технику», — заявил Лавров.

В соответствии с достигнутой договорённостью, с апреля 2020 года в Армении работают специалисты-вирусологи Минобороны России.

«Мы тесно взаимодействовали по оказанию и содействию возвращения наших граждан, которые оказались за границей в разгар пандемии», — указал он.