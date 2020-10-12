Москва, , 14:51 — REGNUM Противоречия Армении и Азербайджана быстро решены быть не могут, но затягивать возобновление переговорного процесса нельзя. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Сергей Лавров Mid.ru

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"Не все вопросы будут решены быстро и одновременно. Мы понимаем, что нужен процесс, но затягивать возобновление политического переговорного процесса мы считаем неправильным», — заявил Лавров.

«Насколько нас проинформировали наши армянские друзья, сегодня о том, как двигаться дальше, пойдёт речь в ходе встречи министра Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — подчеркнул он.

С самого начала обмена ударами Россия делала всё в интересах немедленной деэскалации конфликта, указал министр.