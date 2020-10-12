Киев, , 14:50 — REGNUM Визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон 7−8 октября был вполне успешен и можно было бы протокольной частью ограничиться, но нет — нужно было пойти еще на интервью BBC и опозориться, заявил в своем комментарии 12 октября украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Александр Черненко.

Черненко предполагает, что Зеленский не разобрался в ситуации и ожидал очередное комфортное интервью, как на украинских телеканалах. Политик иронизирует, что президент Украины мог принять ведущего программы ВВС HARDTalk Стивена Сакура за Савика Шустера.

«Это тот случай, когда честолюбие плюс самоуверенность, помноженное на непрофессионализм, равно «испанский стыд» для всех украинцев», — отметил Черненко.

По его мнению, в ответ на вполне логичные и конкретные вопросы журналиста от президента Украины лился неопределенный «поток сознания».

«Во многих дискуссиях приходилось слышать, что за полтора года на посту Зеленский во многом разобрался и заметно вырос в понимании политических и управленческих процессов. Из этого интервью стало вполне очевидно обратное», — резюмировал экс-депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня была обнародована полная версия интервью Зеленского в программе ВВС HARDTalk, в ходе которого президент Украины сделал ряд неоднозначных заявлений. Эксперты и пользователи соцсетей отмечают необъяснимо «оригинальное» поведение украинского лидера — в частности, после вопроса о падении его рейтинга Зеленский вдруг рассмеялся и стал хлопать в ладоши.