Москва, , 14:57 — REGNUM Взаимодействие России и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в борьбе с коронавирусом обсудили президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в телефонной беседе 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Собеседники отметили важность совместных усилий по борьбе с распространением нового заболевания, в том числе взаимодействие по российской вакцине «Спутник-V». Клинические испытания этого препарата сейчас проходят в ОАЭ.

Путин и Аль Нахайян коснулись вопросов урегулирования на Ближнем Востоке и стратегического партнерства между Москвой и Абу-Даби. Они подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства двух государств.

Наследный принц поздравил российского лидера с прошедшим днем рождения. Разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

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