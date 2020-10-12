Москва, , 14:34 — REGNUM Свое поздравление Эмомали Рахмону по поводу его убедительной победы на выборах президента Таджикистана направил президент России Владимир Путин. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Эмомали Рахмон Kremlin.ru

«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эмомали Рахмону по случаю убедительной победы на президентских выборах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в своем послании российский лидер уточнил, что результаты голосования на выборах президента страны полностью подтвердили высокий авторитет Рахмона в политической сфере и поддержку проводимого им курса, который направлен на социально-экономическое развитие Таджикистана и укрепление его позиций на международном уровне, всем народом страны.

В то же время, Путин отметил, что российские власти придают большое значение отношениям стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном.

«Хотел бы подтвердить настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии», — указывается в поздравительной телеграмме российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеграмму с поздравлением по поводу переизбрания на пост президента Таджикистана направил действующему таджикскому лидеру Эмомали Рахмону председатель КНР Си Цзиньпин.