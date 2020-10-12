Киев, , 14:29 — REGNUM Своим циничным заявлением о том, что через 15 лет на Украине не будет денег для выплаты пенсий, премьер-министр страны Денис Шмыгаль расписался в собственной профнепригодности и фактически признал, что команда Зеленского хочет украсть накопленные пенсионные средства миллионов украинцев.

Об этом заявил журналистам сегодня, 12 октября, народный депутат Рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Премьер-министр Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать гражданам пенсии, «ведь у государства не будет таких ресурсов». Таким образом, глава правительства фактически расписался в собственной профнепригодности. Шмыгаль де-факто признал, что команда Зеленского хочет украсть накопленные пенсионные средства миллионов украинцев», — подчеркнул Медведчук.

Как отметил парламентарий, согласно плану МВФ повышать пенсии украинским пенсионерам нельзя, а вот платить «космические» зарплаты и премии иностранцам — членам наблюдательных советов украинских госпредприятий — вполне можно.

«Такие действия являются не чем иным, как преступлением власти против собственного народа. ОПЗЖ требует немедленно привлечь к ответственности профнепригодного премьера Шмыгаля и отправить в отставку правительство, допускающее возможность оставить миллионы украинцев без пенсий, то есть обречь их на голодную старость и нищенское существование», — заявил оппозиционный депутат.

Он напомнил, что команда Зеленского за время своей деятельности и так уже оставила Украину без ресурсов: без земли, без транзитных мощностей, по сути, без трудоспособного населения, поскольку многим приходится уезжать из страны на заработки.

«…А теперь говорит о перспективе отсутствия пенсий, что приведет к голоду и нищете, лишит украинцев надежд на обеспеченную старость, превратив их в население, пригодное лишь для обслуживания «хотелок» западного капитала», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Народный депутат акцентировал внимание на том, что в цивилизованных европейских странах борьба идет с бедностью, а не с пенсионерами.

«В швейцарской Женеве принято решение о введении минимальной зарплаты $25 в час. Таким образом, за восьмичасовой рабочий день там будут зарабатывать $200, что превышает минимальную зарплату в Украине за месяц… Экономическая программа партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» позволит превратить Украину в Швейцарию Восточной Европы. А действия профанской команды Зеленского превращают Украину в заброшенный пустырь, без перспектив и надежд», — заявил лидер оппозиции.

«ОПЗЖ — единственная партия, которая выступает не только за сохранение государственного суверенитета страны, но и за обеспеченное будущее граждан», — резюмировал глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Шмыгаль заявил, через 15 лет соотношение трудоспособного населения к пенсионерам будет оцениваться как один к двум, что и приведет к проблемам с выплатами пенсий.»Это означает, что придется налоги вдвое увеличить, чтобы компании могли содержать пенсионеров на сегодняшнем уровне. А если мы хотим больше, то нужно еще больше налоги увеличить… Мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам через лет 15. Это обычная математика и экономическая демография», — сказал украинский премьер.

Он заявил, что нынешние власти для решения пенсионной проблемы будут создавать новую накопительную систему уже со следующего года.

Отметим, что ранее Медведчук также заявлял, что нынешняя власть преступно пытается скрыть реальный уровень безработицы на Украине.