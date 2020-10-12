Москва, , 14:13 — REGNUM Два сотрудника посольства Болгарии в России объявлены персонами нон грата в качестве ответной меры. Об этом говорится в распространённом 12 октября сообщении российского МИД.

В ведомстве пояснили, что пригласили посла Болгарии Атанаса Крыстина и вручили ему ноту о том, что пребывание в РФ двоих сотрудников посольства более нежелательно.

Данный шаг является «ответной зеркальной мерой» на решение болгарских властей выслать из страны двоих заместителей торгового представителя России в Софии. Такое ничем не мотивированное решение было принято в сентябре, напомнили в МИД.

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