Москва, , 14:13 — REGNUM Трёхсторонние договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, достигнутые на прошедшей неделе в Москве между Арменией и Азербайджаном, соблюдаются не в полной мере. Об этом сегодня, 12 октября, в ходе переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам прошедших в российской столице 8 и 9 октября переговоров была достигнута важная договорённость.

«Мы видим, что пока она соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются», — подчеркнул российский министр.

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«Рассчитываем, что наши контакты с вами и азербайджанскими соседями, в том числе по линии министерств обороны, позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трёхстороннем формате», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о чрезвычайно важной необходимости выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху, к которым пришли представители Армении и Азербайджана на переговорах в Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, на прошлой неделе после многочасовых переговоров в Москве с участием глав МИД Армении и Азербайджана Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе в полдень 10 октября. Кроме того, стороны согласились провести дальнейшие переговоры для достижения мирного урегулирования и продолжения переговоров по проблеме Нагорного Карабаха.

Однако объявленный режим прекращения огня был практически сразу нарушен.