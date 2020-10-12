Йошкар-Ола, , 14:10 — REGNUM Новым военным комиссаром Марий Эл назначен Юрий Аксёнов. В доме правительства региона состоялось представление нового военкома, сообщает пресс-служба правительства республики.

В мероприятии участвовали инспектор Центрального военного округа по Марий Эл, генерал-майор Анатолий Самсонов и долгие годы возглавлявший региональный военный комиссариат Сергей Сидоркин.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поблагодарил Сидоркина за многолетнюю работу в военном комиссариате и за активную деятельность в военно-патриотическом воспитании молодежи республики.

Самсонов отметил, что новый военком региона прослужил всю службу на Дальнем Востоке, в Таджикистане. Он имеет опыт работы в военном комиссариате.

ИА REGNUM напоминает, Аксёнов окончил Омское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. Служил в Дальневосточном, Приволжско-Уральском и Центральном военных округах.