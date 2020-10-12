Подгорица, 12 октября 2020, 14:04 — REGNUM Председатель верховного суда Черногории Весна Меденица заявила о своем уходе с этой должности, со ссылкой на свои источники сообщил портал RTCG.
В Верховном суде пока не удалось опровергнуть или подтвердить эту информацию.
Меденица впервые была избрана главой верховного суда в 2007 году, ранее она занимала должность верховного государственного прокурора.
После она переизбиралась в 2014 и 2019 годах.
В отчете о продвижении Черногории на пути в ЕС Европейская комиссия (ЕК) указала на проблему третьего срока главы верховного суда.
Еврокомиссия выразила озабоченность по поводу толкования Конституции, что позволило Меденице быть избранной на этот пост в третий раз.