Подгорица, , 14:04 — REGNUM Председатель верховного суда Черногории Весна Меденица заявила о своем уходе с этой должности, со ссылкой на свои источники сообщил портал RTCG.

В Верховном суде пока не удалось опровергнуть или подтвердить эту информацию.

Меденица впервые была избрана главой верховного суда в 2007 году, ранее она занимала должность верховного государственного прокурора.

После она переизбиралась в 2014 и 2019 годах.

В отчете о продвижении Черногории на пути в ЕС Европейская комиссия (ЕК) указала на проблему третьего срока главы верховного суда.

Еврокомиссия выразила озабоченность по поводу толкования Конституции, что позволило Меденице быть избранной на этот пост в третий раз.