Москва, , 14:03 — REGNUM Культовые учреждения — церкви, мечети, синагоги и другие — в России пострадали от пандемии коронавируса не меньше, чем бизнес, но при этом права на получение льготных кредитов на минимальную оплату труда не имеют. Этот вопрос подлежит проработке. Об этом 12 октября заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

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"Этот вопрос больше относится к компетенции МЭР, потому что они определяли условия для юридических лиц на получение такого рода кредитов. Я со своей стороны обязуюсь, что сделаю обращение на коллег, чтобы получить соответствующие разъяснения, как механизм может быть выстроен и какие необходимы для этого документы», — заявил Котяков.