Джакарта, 12 октября 2020, 14:02 — REGNUM В Индонезии около тысячи сотрудников полиции прошли экспресс-тест на антиген к COVID-19 после массовых демонстраций рабочих и студентов, сообщает CNN Indonesia.
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В полиции заявили, что сотрудники правоохранительных органов, которые наблюдали за демонстрацией, надеются, что будут здоровы и не заразились коронавирусом.
Во время демонстрации полицией по всей Индонезии было задержано 5918 человек. Аресты были произведены по подозрению в организации массовых беспорядков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии полиция выявила 54 подозреваемых в демонстрациях против закона о создании рабочих мест, которая привела к беспорядкам в Джакарте.
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