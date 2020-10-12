Джакарта, , 14:02 — REGNUM В Индонезии около тысячи сотрудников полиции прошли экспресс-тест на антиген к COVID-19 после массовых демонстраций рабочих и студентов, сообщает CNN Indonesia.

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В полиции заявили, что сотрудники правоохранительных органов, которые наблюдали за демонстрацией, надеются, что будут здоровы и не заразились коронавирусом.

Во время демонстрации полицией по всей Индонезии было задержано 5918 человек. Аресты были произведены по подозрению в организации массовых беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии полиция выявила 54 подозреваемых в демонстрациях против закона о создании рабочих мест, которая привела к беспорядкам в Джакарте.

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