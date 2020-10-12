Москва, , 13:56 — REGNUM В сентябре 2020 года безработица в России достигла наибольшего значения за период пандемии коронавируса. Об этом 12 октября заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

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"Мы видим, что ситуация на рынке труда более-менее стабилизируется. Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришёлся на сентябрь-месяц», — заявил Котяков.

По его словам, начиная с марта 2020 года в России наблюдалась чёткая динамика роста количества зарегистрированных.

«В августе численность составляла 3,6 млн человек. В сентябре — 3,7 млн человек, и уже сегодня, по состоянию на 9 октября, численность в центре занятости — 3,6 млн человек», — отметил он.