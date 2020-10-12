Баку, , 14:30 — REGNUM Азербайджан привержен режиму прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, однако Армения нарушила перемирие обстрелом города Гянджа. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global, которое вышло в эфир 12 октября.

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Он отметил, что устойчивое переимирие возможно при обоюдном выполнении условий. Войска Армении, нарушив договорённость, подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу азербайджанский город Гянджа, что привело к жертвам среди мирного населения.

«Сегодня представители посольств посетят место происшествия», — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер заявил, что решение о перемирии, принятое в Москве, отвечает интересам Баку. В этом договоре важны гуманитарные и политические составляющие.

«Мы хотели этого с первого дня, но Армения не шла на это», — добавил он.

Алиев отметил, что каждый день под контроль Азербайджана переходит город или населённый пункт в Нагорном Карабахе. Через некоторое время Баку объявит о занятых населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян заявил о приверженности Еревана договорённостям по прекращению огня в Карабахе, достигнутым при посредничестве Москвы. При этом он отметил, что Баку продолжает агрессию.

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