Киев, , 13:56 — REGNUM В 2021 году в украинской системе здравоохранения может произойти коллапс из-за недостатка финансирования. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа», председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире телеканала Zik.

«Тот уровень финансирования медицины в бюджете — это просто коллапс с медициной будет в следующем году, мы с вами провалим медицинскую реформу», — предостерёг парламентарий.

Он отметил, что в 2021 году необходимо направить больше денег на уменьшение дефицита бюджета страны, а также дополнительно около $886 млн на сферу здравоохранения.

Гетманцев добавил, что все необходимые поправки к бюджету уже поданы на рассмотрение, поскольку это требует регламент. Всего в 2021 году минздраву Украины планируется выделить 155,2 млрд гривен или большее $5,5 млрд.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не обращалась по поводу закупки вакцины от COVID-19.

Читайте также: Украина не просила у России вакцину от коронавируса — Песков