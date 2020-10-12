Москва, , 13:48 — REGNUM Режим перемирия в Нагорном Карабахе не соблюдается азербайджанской стороной. Об этом 12 октября заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Ереване.

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«До встречи с вами мне сообщили, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по прекращению огня», — приводит его слова ТАСС.

Также он указал, что сложившаяся в зоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе ситуация может стать серьезной угрозой во всем данном регионе .

«Азербайджан не выполняет свои обязательства по прекращению огня. И в этом смысле я хочу подчеркнуть важность внедрения верификационного механизма, который позволит достигнуть установления этого режима», — заявил глава МИД Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации Кремля высоко оценивают договоренности по Нагорному Карабаху, к которым пришли представители Армении и Азербайджана на переговорах в Москве.