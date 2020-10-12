Москва, , 13:43 — REGNUM В настоящее время в регионах России наблюдается дефицит мест в организациях социального обслуживания, и субъектам РФ предоставляются субсидии на строительство новых зданий. Однако для решения проблемы понадобится также привлечь внебюджетные источники финансирования. Об этом 12 октября заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Мы чётко осознаём и понимаем, что у нас запрос общества и потребность в этих домах более значительный, чем то, что мы можем построить даже благодаря федеральному софинансированию с субъектами РФ», — заявил Котяков.

На строительство домов престарелых на территории регионах в федеральном бюджете предусмотрено порядка 3,8 млрд млрд рублей в 2021 году, в последующие два года — по 8 млрд рублей ежегодно.

«Запрос у нас существует ещё и на внебюджетный сектор. Мы с ВЭБом на сегодняший день разрабатываем программу по строительству таких домов престарелых на территории Российской Федерации», — указал он.

«Эта программа, после анализа всех её финансовых параметров, стало понятно, сможет «полететь» только в том случае, если мы будем софинансировать процентную ставку для тех инвесторов, которые готовы прийти в эту тему. Соответственно, сейчас мы решили, что базовая ставка у нас должна быть порядка 4% для реализации инвестпроектов в этой сфере», — пояснил министр.

Порядок субсидирования процентной ставки согласовывается с Минфином, однако в любом случае инвестору сразу будем предоставлять 4%, чтобы позволить ему сформировать долгосрочный план реализации проекта.

«Вопросы по субсидированию же будем выстраивать непосредственно с кредитной организацией. Параметры инвестпроекта особенно расползаться не будут», — заверил он.